CEO da XP Asset, Leandro Bousquet, avalia que os fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) talvez sejam os melhores produtos para alocação na carteira do investidor pessoa física, mas ainda não entregam a experiência que as pessoas buscam na hora de investir. Para o executivo, a indústria está no início de um processo de crescimento, e ele destaca que a gestora tem focado esforços no segmento, aumentando sua prateleira de ETFs principalmente voltados à renda fixa.

"Ainda estamos muito no começo do processo [de crescimento dos ETFs]. A experiência que o investidor tem no Brasil ainda não é a ideal. Os ETFs são encarados como um produto de renda variável, é a experiência de investir em renda variável. E o ETF é um produto de alocação, talvez o melhor possível para a carteira de um investidor pessoa física, mas a experiência que o investidor encontra não é essa", afirmou Bousquet, durante painel na Expert XP, em evento na última semana em São Paulo.

Segundo o executivo, para que o ETF seja um produto de ampla alocação, a grade tem que ser completa - e isso implica em se voltar à classe de investimentos predominante entre os brasileiros, a renda fixa. "Estamos criando mais ETFs na XP Asset. Temos 22 atualmente e devemos lançar mais dois ou três nos próximos meses. Boa parte dos novos ETFs lançados foram de renda fixa", diz Bousquet, mencionando que mais de 60% do crescimento de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) de ETFs veio da renda fixa. "É um dever de casa melhorar a experiência dos clientes, mas já demos o primeiro passo."

Bruno Barino, CEO da BlackRock Brasil, afirma que há outros fatores que têm apoiado o "crescimento exponencial" dos ETFs, como a adoção de modelos de carteiras de ETFs no wealth management e aumento da remuneração por taxa fixa (fee based), mas ele também destaca o cenário atual de transformações no mundo.

"Estamos vivendo uma transformação profunda em tudo, e o ETF virou o veículo de escolha, que conecta a oferta de capital com a demanda de capital. Depois que você discute uma tese, tem a pergunta 'how do you ETF it?' (como você transforma isso em ETF). Isso é muito poderoso", afirma.