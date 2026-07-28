A Johnson & Johnson concordou em pagar até US$ 5,5 bilhões para resolver os processos restantes que alegavam que os produtos de talco da empresa causaram câncer de ovário.

A empresa informou nesta segunda-feira, 27, que chegou a um acordo com escritórios que representam os autores nas ações de talco ainda pendentes. O acordo está condicionado à participação de 95% dos requerentes restantes, segundo a Johnson & Johnson.

A empresa também disse que os autores reconheceram que não conseguiriam atender ao padrão de "causalidade específica" - isto é, provar que os produtos de talco da Johnson & Johnson causaram explicitamente o câncer de ovário de qualquer requerente individual.

A Johnson & Johnson afirmou que pagará até US$ 3 bilhões em indenizações em 2027 sob o acordo, sem novos pagamentos devidos antes de 2028. No total, a companhia se comprometeu a US$ 5,5 bilhões em pagamentos.

As ações da Johnson & Johnson subiram 1,9%, para US$ 270,88, no pós-mercado na segunda-feira.