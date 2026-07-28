A Hapvida lança, em agosto, a marca NotreDame Saúde, voltada para o segmento premium da saúde suplementar, considerado de maior valor agregado. A proposta é criar uma experiência de atendimento com estrutura dedicada, serviço de concierge exclusivo, aplicativo e site com identidades próprias.

O novo plano de saúde, segundo a companhia, dá acesso aos principais hospitais de ponta do País na rede credenciada, incluindo Sírio-Libanês, Albert Einstein, HCor, Nove de Julho, Mater Dei, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Santa Catarina, Beneficência Portuguesa, dentre outros.

A rede de laboratórios inclui Fleury, Alta e toda a rede DASA. O modelo também oferece sistema de reembolso, que dá ao cliente a liberdade para manter médicos e clínicas de confiança fora da rede credenciada.

A Hapvida informou, ainda, que o novo produto faz parte da estratégia de evolução do portfólio da companhia, ampliando a sua capacidade de atender a diferentes perfis de clientes com produtos alinhados às novas demandas de mercado.