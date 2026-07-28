A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, esteve nesta segunda-feira, 27, em Buenos Aires, ocasião na qual afirmou que a Argentina "encontra-se numa posição sólida graças ao trabalho árduo do governo e destacou "a importância do progresso econômico alcançado desde o final de 2023". As declarações foram feitas em entrevista coletiva ao lado do ministro da Economia Luís Caputo. "A confiança do mercado voltou", afirmou ainda. Depois, Goergieva se reuniu com o presidente Javier Milei.

"O que os indicadores mostram hoje é um quadro mais saudável da situação fiscal do país, que é sólida. A inflação caiu de 210% para aproximadamente 30%", pontuou.

"A transformação pela qual a Argentina está passando é difícil. A estabilidade macroeconômica e financeira e a abertura da economia trazem benefícios", afirmou. "Em 2019, nos perguntávamos se a Argentina conseguiria arcar com o serviço da sua dívida, e essa pergunta já não se coloca", disse na coletiva. "O acúmulo de reservas e a razão pela qual não estou preocupado com a posição externa da Argentina é porque o Banco Central foi consistente desde o início e isso superou as expectativas do programa", apontou.

"Não vemos necessidade de a Argentina solicitar novamente financiamento adicional ao Fundo. O país está no caminho certo", disse. "O foco do Governo em termos de reformas deve ser direcionado para: criar melhores condições financeiras, melhorar as condições físicas, como as estradas, e continuar a eliminar as barreiras burocráticas", apontou.

Em postagem na rede social X após o encontro com Milei, a diretora disse ter tido "uma discussão produtiva sobre o progresso da Argentina e o caminho a seguir. Sustentar as reformas, fortalecer a estabilidade e desbloquear o investimento serão fundamentais para impulsionar o crescimento e criar mais oportunidades para o povo argentino".