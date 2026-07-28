A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,116 bilhão na quarta semana de julho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), divulgados há pouco, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,542 bilhões e importações de US$ 6,426 bilhões.

O mês de julho acumula superávit de US$ 6,539 bilhões, resultante de US$ 27,586 bilhões em exportações e US$ 21,046 bilhões em importações. O resultado completo do sétimo mês do ano, incluindo a quinta e última semana, será divulgado no próximo dia 6 de agosto.

Até a quarta semana de julho, na comparação com o mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 9,7%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 14,3% em Agropecuária, que somou US$ 6,399 bilhões; crescimento de 11,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 6,479 bilhões; e, por fim, crescimento de 6,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 14,501 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 7,0% na mesma comparação. Houve queda de 9,8% em Agropecuária, que somou US$ 352 milhões; crescimento de 29,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,021 bilhão; e, por fim, crescimento de 6,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 19,543 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a quarta semana de julho, o ano acumula superávit de US$ 48,897 bilhões, crescimento de 36,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o saldo somava US$ 37,184 bilhões. A projeção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025. O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.