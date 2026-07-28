O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 27, que Brasil e Coreia do Sul firmaram o compromisso de realizar, no próximo mês, uma missão sanitária para possibilitar o acesso dos frigoríficos brasileiros ao mercado do país asiático.

"Após 17 anos de negociação, temos agora o compromisso concreto de missão sanitária ao Brasil no próximo mês, passo decisivo para o acesso dos frigoríficos brasileiros ao mercado coreano", disse Lula após reunião com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, no Palácio do Alvorada.

A abertura do mercado sul-coreano para a carne bovina nacional está entre as prioridades do Brasil na relação comercial com a Coreia do Sul. Lula já foi ao País asiático em fevereiro para destravar as negociações.

Em relação à carne bovina, autoridades sul-coreanas já realizaram uma auditoria no sistema sanitário nacional em meados de 2023, com foco em saúde pública. Falta ainda uma segunda vistoria pelo Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais do país, com foco em saúde animal. As negociações bilaterais para abertura de carne bovina iniciaram em 2008.

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