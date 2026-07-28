O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 27, que o Brasil "retomou sua presença na Ásia" nos últimos três anos, durante o governo petista. "Restabelecemos diálogo de alto nível com as maiores economias da Ásia e aproximamos empresas e investidores", afirmou em declaração à imprensa após se reunir com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, no Palácio do Alvorada.

Para Lula, o diálogo com a Ásia "significa se aproximar de uma das regiões que mais impulsionam o crescimento, a inovação e a transformação da economia global."

Na declaração ao lado do presidente da Coreia do Sul, Lula disse que os dois estão construindo uma "parceria mais ambiciosa e preparada para desafios do mundo."

Lula disse que o Brasil não recebia uma visita de estado do presidente da Coreia do Sul há 11 anos.