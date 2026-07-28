O mercado de petróleo amanheceu com forte queda nesta segunda-feira, 27, refletindo o derretimento de parte relevante dos prêmios de risco geopolítico embutidos nas cotações. O contrato mais ativo do Brent recua perto de 7% nesta manhã, com o barril negociado na faixa de US$ 85, segundo avaliação diária do analista de inteligência de mercado da Stonex, Bruno Cordeiro.

A pressão sobre os preços ocorre após a confirmação, por Washington e por Teerã, de uma suspensão de novas ofensivas contra ativos militares na região do Golfo Pérsico. As medidas anunciadas acontecem após rumores de que conselheiros da Casa Branca notificaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma escassez de novos alvos militares no Irã, levando os EUA a adotar compasso de espera e a avaliar uma possível retomada de negociações diplomáticas.

Do lado iraniano, porém, o governo central afirmou que não há novas tratativas de paz em curso e que, por ora, mantém apenas a política de suspender ataques contra ativos militares americanos no Golfo.

Apesar da redução do risco geopolítico percebido pelos investidores, Cordeiro destacou que o tráfego de embarcações no Estreito de Ormuz segue bastante reduzido, inclusive com a confirmação de que cerca de seis navios teriam dado meia-volta no fim de semana após ameaças de Teerã sobre o cumprimento de rotas na região.