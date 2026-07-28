Mesmo com o novo recuo do preço do petróleo para abaixo do nível de US$ 90 o barril do tipo Brent no final da semana passada, a defasagem das refinarias brasileiras continua em alta, confirmando o descolamento dos preços dos combustíveis do desempenho da commodity.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem do diesel estava em 58% no fechamento de sexta-feira, 24, e da gasolina, em 45%. Nas refinarias da Petrobras, a defasagem do diesel chegou a 72% no porto de Suape, com o litro do diesel sendo comercializado a R$ 5,44, uma diferença de R$ 2,27 em relação ao preço de venda da estatal.

Na média, as refinarias da Petrobras registraram preços 69% abaixo do preço de paridade de importação (PPI). Na gasolina, a defasagem era de 54%. Já na Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, o diesel era negociado apenas 1% abaixo do preço internacional e a gasolina, 2% abaixo, após reajustes realizados na semana passada.

O último reajuste da Petrobras para o diesel ocorreu no dia 1º de junho, uma redução de R$ 0,35 por litro, o mesmo valor da subvenção do governo na época - já retirada -, tendo sido substituída por outra subvenção, de R$ 1,12 por litro. Já a gasolina teve um aumento de R$ 0,48 por litro no dia 29 de maio, amortizado pela subvenção do governo, de R$ 0,44 o litro, resultando em alta de apenas R$ 0,04 por litro para as distribuidoras.