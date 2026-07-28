As concessões de crédito no País devem ter crescido 5,8% em junho ante maio, indica a Pesquisa Especial de Crédito divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgada nesta segunda-feira, 27. Ajustado por dias úteis, o avanço seria mais tímido, de 0,7%.

Na comparação com junho de 2025, a expectativa é de que as concessões tenham avançado 9,1%, também ajustado por dias úteis. O desempenho é puxado pela carteira destinada às empresas (+17%), principalmente em linhas com recursos livres, diante do efeito de comparação nas linhas de descontos recebíveis.

Já nas concessões às famílias, haveria avanço de 2,5%, pressionado pelas linhas com recursos livres, especialmente no cartão à vista.

No acumulado de 12 meses, a pesquisa aponta aceleração no crescimento das concessões totais, de 8,3% para 8,8%, após três meses de acomodação. O movimento é impulsionado pela melhora na carteira de pessoa jurídica (de +7,4% para +9,0%), parcialmente compensado pela ligeira desaceleração na pessoa física (de +9% para +8,7%).

A pesquisa mensal é resultado de dados consolidados das principais instituições financeiras do Brasil e serve como prévia da Nota de Crédito do Banco Central, que será divulgada em 30 de julho.

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