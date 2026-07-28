As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 0,3% em junho ante maio, para US$ 334,8 bilhões, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 27, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 2,8% no período. Excluído o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de 0,6% na comparação mensal. Sem a categoria de defesa, as encomendas avançaram 0,3% no mês. A variação mensal de maio das encomendas totais foi revisada para cima, de queda de 4,5% para decréscimo de 4,0%.