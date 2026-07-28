O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, realiza nesta segunda-feira, 27, uma visita de Estado ao Brasil a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião ocorre em meio ao avanço das relações entre os países, consolidada neste ano com a elevação da relação bilateral ao status de Parceria Estratégica.

A agenda dá continuidade ao diálogo iniciado durante a visita oficial de Lula a Seul, em fevereiro, quando Brasil e Coreia do Sul adotaram o Plano de Ação 2026-2029, documento que define as prioridades para o aprofundamento da relação bilateral nos próximos anos.

Durante a reunião, os dois chefes de Estado devem discutir o fortalecimento da cooperação em áreas consideradas estratégicas, como minerais críticos, semicondutores, inteligência artificial, transição energética, saúde, indústria farmacêutica, cosméticos, cultura, educação e esportes.

Na área econômica, a expectativa é de que os presidentes debatam medidas para ampliar o comércio entre os países, com foco na integração produtiva, na diversificação da pauta comercial e na abertura do mercado sul-coreano para mais produtos agropecuários brasileiros.

De acordo com o governo federal, a Coreia do Sul foi, em 2025, o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e o quinto principal destino das exportações brasileiras para a região. No período, a corrente de comércio entre os dois países alcançou US$ 10,8 bilhões. O país asiático também ocupa a 19ª posição entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil.