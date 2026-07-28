Na esteira do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros operam em queda em toda curva na manhã desta segunda-feira, 27, diante da esperança de que Estados Unidos e Irã dialoguem e cheguem a um acordo de paz para encerrar a guerra que amanhã completa cinco meses. O movimento é mais acentuado nos vencimentos longos, que caíam 10 pontos-base. Às 9h07 desta segunda-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,915%, de 13,960% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 14,330%, de 14,457%, e a para janeiro de 2031 cedia para máxima de 14,535%, de 14,632% no ajuste anterior.