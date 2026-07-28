A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,20 pela sexta semana consecutiva. Considerando apenas as 71 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária continuou em R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,28 para R$ 5,29, depois de três semanas de estabilidade.

A projeção para o fim de 2028 continuou em R$ 5,30. Há um mês, era R$ 5,35. A estimativa para 2029 aumentou de R$ 5,40 para R$ 5,37. Há um mês, era de R$ 5,40.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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