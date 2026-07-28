A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 14,00% pela quinta semana consecutiva. Considerando só as 91 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também permaneceu em 14,00%

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 continuou em 12,00% pela sexta semana seguida. Levando em conta apenas as 90 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,25% para 12,00%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano.

No comunicado da reunião de junho, o comitê voltou a enfatizar a incerteza do cenário e disse que, em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, a magnitude total do atual ciclo de calibração da Selic será estabelecida "à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta".

Na última sexta-feira, 24, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que o Copom trabalha com diferentes planos de voo para a condução da política monetária e avalia qual deles tem a maior capacidade de levar a inflação para mais perto da meta de 3%, com o menor custo em termos de volatilidade.

"Trabalhamos com trajetórias que contemplam cenários com combinações de diferentes momentos de pausa e de retomada no ciclo", disse, durante participação no evento Expert XP, em São Paulo.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 seguiu em 10,50% pela quarta semana seguida. A estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 12ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.