O presidente do Banco Nacional da Eslováquia e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Peter Kazimír, afirmou que o BCE precisará elevar os juros ao menos mais uma vez para conter a inflação e que uma deterioração das perspectivas pode exigir mais aperto do que o atualmente esperado.

O BCE manteve os juros inalterados na última quinta-feira, 23, mas sinalizou uma alta na próxima reunião, em setembro, após os preços do petróleo dispararem ao longo da semana passada com a retomada do conflito no Oriente Médio.

"Continuo com a visão de que pelo menos mais uma alta será necessária como parte do nosso ajuste gradual aos riscos de inflação", disse Kazimír, considerado um defensor de uma postura mais dura, em artigo de opinião publicado nesta segunda-feira. "Isso se justifica mesmo que a situação melhore um pouco."

Em junho, o BCE aumentou os juros da zona do euro em 25 pontos-base, na primeira elevação desde 2023.

Ainda no artigo, Kazimír ressaltou que seriam necessários dados econômicos "muito convincentes" e desdobramentos geopolíticos nas próximas semanas para que ele deixasse de defender uma elevação em setembro.