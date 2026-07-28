O índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 86,6 pontos em julho, ante 85,7 pontos em junho, segundo pesquisa do instituto alemão Ifo divulgada nesta segunda-feira, 27. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador para 85,3 pontos neste mês. O dado de junho foi revisado para cima, de 85,6 pontos inicialmente.

Apenas o subíndice de expectativas econômicas avançou, de 84,3 pontos em junho para 86,7 pontos em julho. O de condições atuais, por outro lado, recuou de 87,0 para 86,5 pontos no mesmo período.

A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

*Com informações da Dow Jones Newswires