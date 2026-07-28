O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, ficou estável na terceira quadrissemana de julho, desacelerando em relação ao avanço marginal de 0,01% registrado na segunda quadrissemana, segundo dados divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 27.

Na leitura mais recente de julho, Alimentação aprofundou a queda (de -0,49% na segunda quadrissemana para -0,63% na terceira), enquanto Despesas Pessoais (de 0,07% para 0,00%), Saúde (de 0,43% para 0,34%) e Educação (de 0,21% para 0,17%) perderam força.

Por outro lado, Transportes caiu em ritmo mais lento (de -0,07% para -0,04%) e Vestuário acelerou (de 0,54% para 0,56%).

Veja abaixo a variação dos componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de julho:

Habitação: 0,48%

Alimentação: -0,63%

Transportes: -0,04%

Despesas Pessoais: 0,00%

Saúde: 0,34%

Vestuário: 0,56%

Educação: 0,17%

Índice Geral: 0,00%