As ações da ChangXin Memory Technologies (CXMT), a maior fabricante de chips de memória da China, dispararam nesta segunda-feira (27) após estrearem na bolsa de Xangai, na maior oferta pública inicial (IPO) da China continental nos últimos anos. Por volta do meio-dia (pelo horário local), os papéis registravam alta de cerca de 470%.

A CXMT levantou pelo menos US$ 8,6 bilhões com a oferta no mercado Star da Bolsa de Valores de Xangai, um segmento semelhante à Nasdaq.

A CXMT está entre as muitas fabricantes de chips que lucraram significativamente com o boom da inteligência artificial.

Fundada em 2016 na cidade de Hefei, no leste do país, a CXMT é especializada em memória DRAM, um tipo de semicondutor utilizado em diversos tipos de aparelhos. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.