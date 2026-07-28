As bolsas europeias avançam na manhã desta segunda-feira, 27, à medida que a pausa nas hostilidades entre EUA e Irã no fim de semana derrubou os preços do petróleo e estimulou o apetite por risco.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,74%, a 649,28 pontos.

Os EUA suspenderam ataques ao Irã, depois de quase duas semanas de bombardeios. Em resposta, Teerã também interrompeu a ofensiva. Diante da expectativa de que os dois lados retomem negociações para encerrar o conflito, o petróleo Brent tombava mais de 8,5%, para cerca de US$ 88,50 o barril, no começo da manhã.

No horário acima, o subíndice de viagens e lazer avançava 2%, uma vez que a queda do petróleo favorece as perspectivas do setor aéreo. A Lufthansa subia quase 3% em Frankfurt, e a Air France-KLM tinha alta de 4% em Paris.

Nos próximos dias, estão previstos balanços de grandes empresas europeias, incluindo Airbus, AB InBev e Deutsche Bank, além das gigantes de tecnologia americanas Apple, Microsoft, Amazon e Meta.

Também nesta semana, o Federal Reserve (Fed) e o Banco da Inglaterra (BoE) definem juros na quarta e na quinta-feira, respectivamente.

Mais cedo, pesquisa mostrou que o índice Ifo de sentimento das empresas alemãs subiu para 86,6 pontos em julho, contrariando previsão de queda.

Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,45%, a de Paris avançava 0,69% e a de Frankfurt ganhava 1,54%. As de Milão e Madri registravam altas de 0,72% e 1,36%. Na contramão, a de Lisboa caía 0,80%.