As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 27, à medida que os preços do petróleo recuaram com força após Estados Unidos e Irã suspenderem os ataques, reavivando expectativas de negociações de paz no Oriente Médio.

As ações da fabricante chinesa de chips de memória CXMT dispararam 466% em sua estreia em Xangai. Com isso, a empresa se tornou a mais valiosa da China, com valor de mercado de 3,28 trilhões de yuans (quase US$ 485 bilhões).

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,15%, a 3.858,24 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,93%, a 2.490,11 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 0,50% em Tóquio, a 64.931,19 pontos; o sul-coreano Kospi subiu 0,97% em Seul, a 6.755,75 pontos; e o Hang Seng avançou 0,98% em Hong Kong, a 25.207,18 pontos. Na contramão, o Taiex registrou perda marginal de 0,05% em Taiwan, a 43.634,19 pontos.

A melhora do apetite por risco veio após os EUA suspenderem ataques ao Irã, depois de quase duas semanas de bombardeios. Em resposta, Teerã também interrompeu as hostilidades. Diante da expectativa de que os dois lados retomem negociações para encerrar o conflito, o petróleo Brent tombava mais de 7%, para menos de US$ 90 o barril, no fim da madrugada.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com ganho de 1,39% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.894,00 pontos.