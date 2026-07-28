O presidente argentino, Javier Milei, fará na quinta-feira (30) um pronunciamento para detalhar o projeto de lei de reforma do banco central da Argentina (BCRA). As falas ocorrerão em cadeia nacional às 20h (de Brasília), segundo o porta-voz presidencial, Adrián Ravier.

O projeto deve passar pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira e faz parte das reformas econômicas que a Casa Rosada buscará acelerar no Congresso após o recesso de inverno, que termina esta semana, informou o Ámbito.

A reforma da Carta Orgânica do Banco Central, que está em vigor atualmente e foi redigida durante o segundo governo de Cristina Kirchner, é uma das grandes apostas de Milei para a segunda metade do ano. O objetivo central será estabelecer por lei um esquema que impeça o financiamento monetário do déficit fiscal e fortaleça a estabilidade de preços. O texto busca incentivar também a entrada no sistema formal de economias em moeda estrangeira que estão fora da rede bancária.

Conforme informou o Clarín, fontes oficiais adiantaram que as diretrizes são as que se podem esperar de "um projeto impulsionado por Javier", como proibição de financiamento do Tesouro, eliminação do artigo que permite o financiamento com Letras Intransferíveis - títulos de dívida emitidos pelo Tesouro e entregues ao BCRA sem valor de mercado real. As propostas incluem tornar mais difícil a remoção de autoridades.