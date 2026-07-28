A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está calculando uma alta média de 1,86% no processo de Revisão Tarifária Periódica de 2026 da Neoenergia Brasília. A diretoria da agência aprovou na reunião desta terça-feira, 28, uma consulta pública para discutir o tema.

A consulta ficará aberta pelo período de 45 dias, entre 30 de julho e 12 de setembro de 2026. Haverá audiência pública no dia 27 de agosto de 2026, na sede da Aneel. Na divisão por grupos de clientes, o aumento estimado é de 3,95%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas.

Por outro lado, a elevação calculada é de 1,10%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Em só residenciais, a alta projetada é de 1,17%.

A Neoenergia Distribuição Brasília é sediada na capital federal e atende a aproximadamente 1,23 milhão de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de R$ 3,86 bilhões.