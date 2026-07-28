As principais bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 28, impulsionadas por balanços corporativos positivos e a queda do petróleo. A commodity caminha para o terceiro dia consecutivo de baixa em meio à recente trégua no conflito entre Estados Unidos e Irã.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,83%, a 10.871,02 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,52%, a 25.492,59 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,63%, a 8.458,78 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,69%, a 51.698,19 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,01%, a 19.742,64 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,14%, a 9.134,58 pontos. As cotações são preliminares.

Em destaque na temporada de resultados corporativos, o conglomerado de luxo LVMH, proprietária de marcas como Louis Vuitton, anunciou aumento da receita no segundo trimestre e subiu 0,75% em Paris. A Unilever saltou mais de 8% em Londres após o grupo de bens de consumo registrar o maior crescimento orgânico trimestral de volume em 16 anos, enquanto o Barclays (-5,75%) lucrou mais que o esperado, mas registrou aumento de provisões para cobrir empréstimos inadimplentes.

Ainda no Reino Unido, a GSK avançou cerca de 4% ao anunciar um programa de três anos para cortar custos e reinvestir no pipeline de medicamentos. Já a montadora de carros de luxo Mercedes-Benz teve alta de 2,55% em Frankfurt depois de apresentar resultados acima das expectativas.

Na contramão de seus pares europeus, a bolsa de Milão foi pressionada sobretudo pelas ações da empresa de semicondutores STMicroelectronics (-4,78%), que operou em linha com o recuo do setor de tecnologia em Nova York. A holandesa ASML ampliou a queda de mais de 8% ontem e perdeu quase 3%. A China busca diminuir a dependência da empresa e se prepara para produzir máquinas de litografia DUV para chips em território nacional.

O índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,41%, a 647,28 pontos, mas o subíndice de tecnologia caiu 0,62%.