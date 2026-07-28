Os governos do Brasil e da Coreia do Sul assinaram um memorando de entendimento de cooperação internacional de intercâmbio de conhecimentos e experiências em temas como regulação, gestão mineral, inovação, desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade.

O termo foi assinado pelo diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Mauro Sousa, e pelo presidente da Komir, Hwang Young. A Komir é um órgão estatal criado pelo governo sul coreano com o objetivo de fazer a reabilitação de áreas de mineração, fechamento de minas, estabelecimento de cooperações internacionais no fornecimento e desenvolvimento da cadeia industrial coreana.

Segundo a ANM, a aproximação é consolidada num momento "estratégico" para a mineração mundial, em especial, com a alta da procura por minerais críticos e estratégicos para o setor de transição energética e industrial de alta tecnologia.

"A Coreia do Sul abriga uma das mais avançadas indústrias de semicondutores, baterias recarregáveis, veículos elétricos e eletrônicos do mundo, enquanto o Brasil detém a segunda maior reserva global de terras raras, elementos essenciais para diversas tecnologias de alto valor agregado", afirmou a ANM em nota.