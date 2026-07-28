O Conselho Curador do FGTS aprovou por unanimidade nesta terça-feira (28) a distribuição de R$ 13,04 bilhões entre cerca de 138,2 milhões de cotistas. A distribuição corresponde a 89% do lucro registrado pelo FGTS em 2025, de R$ 14,655 bilhões, aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. Segundo a proposta, o repasse elevará a rentabilidade das contas para aproximadamente 6,9% no ano, desempenho superior à inflação oficial de 2025, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 4,26%.

Os representantes dos trabalhadores pediram um aumento na distribuição para 90% do lucro, mas o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ponderou que é preciso ter equilíbrio nessa distribuição para "ir criando um colchão" para enfrentar momentos de alta na inflação. Desde decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição da inflação oficial, calculada pelo IPCA.

A distribuição dos resultados do fundo tornou-se uma prática recorrente nos últimos anos. Em 2025, foram repassados R$ 12,9 bilhões aos cotistas, enquanto, no ano anterior, a distribuição somou R$ 15,2 bilhões.

Trabalhadores com saldo em contas do FGTS no fim de 2025 devem receber, até 31 de agosto, uma parcela do lucro obtido pelo fundo no ano passado. O pagamento contemplará trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas em 31 de dezembro de 2025.

O valor varia conforme o montante existente em cada conta naquela data, o que significa que não haverá um valor fixo para todos os beneficiários. Para estimar quanto poderá ser creditado, o saldo registrado no fim de 2025 deve ser multiplicado pelo índice de 0,01868341, definido na proposta apresentada ao Conselho Curador.

Balanço do FGTS

Segundo representante da Caixa Econômica na reunião do Conselho Curador nesta terça-feira, o fundo teve um aumento de 18,3% em relação a 2025, sendo que a maior parte foi por conta de rescisões e multas rescisórias.

Foi pago R$ 0,9 bilhão em saques calamidades em 2025, muito menos que os R$ 4 bilhões pagos no ano anterior por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

No ano passado, o FGTS registrou o maior volume de desembolsos e descontos, com recorde de orçamento e contratações de crédito. As operações de infraestrutura, por exemplo, cresceram 57,9% de 2024 para 2025. De acordo com a Caixa, também houve recorde no volume de retorno das operações, com R$ 78,8 bilhões, 2,8% a mais que no ano anterior.

Em 2025, os ativos totais do FGTS somaram R$ 837,7 bilhões. O saldo da carteira de operações de crédito cresceu 13,2%, enquanto o passivo do FGTS cresceu 8,7% impulsionado pela arrecadação líquida positiva. Já o patrimônio líquido cresceu 6,1% em 2025, chegando a R$ 126 bilhões. As receitas apresentam crescimento nos últimos cinco anos, chegando ao maior valor da série histórica em 2025, com R$ 64,5 bilhões.

Esse e outros balanços envolvendo as operações do FGTS foram aprovados pelo Conselho Curador para serem enviados para análise do Tribunal de Contas da União (TCU).