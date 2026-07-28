O fluxo cambial total do Brasil está negativo em US$ 538 milhões em julho, até a última quinta-feira, 23, informou o Banco Central nesta terça-feira, 28. O fluxo financeiro é negativo em US$ 1,685 bilhão, e o comercial, positivo em US$ 1,147 bilhão.

O canal financeiro que reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações teve compras de US$ 36,620 bilhões e vendas de US$ 38,306 bilhões no período.

Na conta do comércio exterior, as importações somaram US$ 16,976 bilhões e as exportações, US$ 18,124 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,120 bilhões de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,491 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 12,513 bilhões nas demais operações.

A posição dos bancos no mercado à vista estava vendida em US$ 22,069 bilhões.