O Brasil teve déficit de US$ 2,230 bilhões na conta corrente em junho, após déficit de US$ 3,185 bilhões em maio, informou o Banco Central.

O rombo ficou pouco abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 2,30 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de US$ 4,920 bilhões a US$ 1,70 bilhão.

O déficit em transações correntes foi menor do que o contabilizado em junho do 2025, quando o resultado foi negativo em US$ 5,177 bilhões. O resultado também foi o menor déficit para meses de junho desde 2023, quando o resultado foi negativo em US$ 1,390 bilhão.

A conta corrente tem saldo negativo de US$ 27,477 bilhões no acumulado de 2026. O rombo em 12 meses passou de 2,60% do Produto Interno Bruto (PIB) em maio para 2,46% em junho. É o menor déficit desde setembro de 2024, quando o rombo era de 2,19% do PIB.

A balança comercial teve superávit de US$ 8,830 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 5,133 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 6,466 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 3,012 bilhões.

O BC espera um déficit de US$ 56 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,1% do PIB, de acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) do 2º trimestre. A estimativa incorpora um superávit comercial de US$ 78 bilhões, além de déficits de US$ 56 bilhões na conta de serviços e de US$ 83 bilhões na conta de renda primária.