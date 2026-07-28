A Meta anunciou nesta terça-feira (28) uma parceria estratégica com a BlackRock para desenvolver e operar um campus de data centers em El Paso, no Texas (EUA), em uma operação estimada em aproximadamente US$ 14 bilhões. O projeto faz parte da expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA) da companhia e deve começar a entrar em operação em 2028.

Segundo as empresas, fundos administrados pela BlackRock ficarão com 80% de participação no empreendimento, enquanto a Meta manterá os 20% restantes. A gestora fará uma contribuição inicial de cerca de US$ 4,9 bilhões em dinheiro, enquanto a Meta aportará o terreno e ativos em construção avaliados em aproximadamente US$ 2,3 bilhões. Parte do investimento da BlackRock será financiada por uma emissão de dívida de US$ 12,5 bilhões.

O campus terá capacidade computacional de 1 gigawatt e será inicialmente ocupado exclusivamente pela Meta. A empresa será responsável pela gestão da construção, da propriedade e da operação administrativa do complexo, além de firmar contratos de locação de longo prazo para utilização integral das instalações.

"O desenvolvimento da infraestrutura para a superinteligência é fundamental para garantir que os benefícios dessa tecnologia sejam distribuídos a todos", afirmou o presidente-executivo e fundador da Meta, Mark Zuckerberg. Já o CEO da BlackRock, Larry Fink, disse que a parceria demonstra a capacidade da gestora de atuar como financiadora de projetos estratégicos ligados à infraestrutura de IA.

A Meta informou ainda que o projeto representa um investimento superior a US$ 10 bilhões na região de El Paso, com expectativa de gerar mais de 4 mil empregos na fase de construção e cerca de 300 vagas permanentes após a conclusão do empreendimento. Atualmente, mais de 2,3 mil trabalhadores já atuam no canteiro de obras.