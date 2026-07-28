O índice Kospi, da Coreia do Sul, chegou a cair mais de 10% durante a sessão desta terça-feira, 28, pressionado por uma forte onda de vendas de ações de fabricantes de chips - papéis que vinham apresentando grande volatilidade recente devido a preocupações com a sustentabilidade do boom da inteligência artificial (IA).

As negociações foram temporariamente suspensas quando o Kospi caiu para seu nível mais baixo desde abril, com as ações das fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix registrando quedas acentuadas. Por volta do meio-dia (horário local), o Kospi operava em baixa de 10,5%, aos 6.051,19 pontos.

As ações da Samsung despencaram 12%, enquanto as da SK Hynix recuaram 12,7%.

Segundo analistas, um fator importante que impulsiona a venda de ações ligadas à IA é a expectativa de que a concorrência de startups e fabricantes de chips chineses do setor de IA possa comprometer os ganhos de empresas globais cujas ações dispararam devido à euforia em torno da tecnologia.

A alta de 466% no preço das ações da fabricante chinesa de chips CXMT em sua estreia na bolsa, na véspera, reforçou essas preocupações. A CXMT captou pelo menos US$ 8,6 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa STAR de Xangai, voltada para empresas de tecnologia.

A maioria dos demais mercados asiáticos também recuou: o índice Nikkei 225, de Tóquio, caiu 4%, para 62.350,18 pontos; o índice Taiex, de Taiwan, recuou 3,9%; o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve leve queda de 0,1%, para 25.178,21 pontos, enquanto o índice Shanghai Composite recuou 1%, para 3.820,52 pontos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.