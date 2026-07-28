A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,74%

Pontos: 175.334,46

Máxima de +0,87% : 175.555 pontos

Mínima estável: 174.048 pontos

Volume: R$ 19,18 bilhões

Variação em 2026: 8,82%

Variação no mês: 1,92%

Dow Jones: +0,51%

Pontos: 52.210,08

Nasdaq: -0,18%

Pontos: 24.932,08

Ibovespa Futuro: +1,19%

Pontos: 176.800

Máxima (pontos): 176.860

Mínima (pontos): 175.045

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,83

Variação: +1,73%

Petrobras PN

Preço: R$ 40,98

Variação: -2,91%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,68

Variação: +1,08%

Ambev ON

Preço: R$ 15,88

Variação: +1,53%

Petrobras ON

Preço: R$ 46,10

Variação: -3,05%

Vale PNA

Preço: R$ 75,71

Variação: +0,62%

MBRF SA ON

Preço: R$ 15,89

Variação: +7,08%

Vale ON

Preço: R$ 75,71

Variação: +0,62%

Itausa PN

Preço: R$ 13,75

Variação: +2,23%

Global 40

Cotação: 633,747 centavos de dólar

Variação: +0,01%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1117

Venda: R$ 5,1122

Variação: +0,62%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,23

Venda: R$ 5,33

Variação: +1,01%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0998

Venda: R$ 5,1005

Variação: +0,67%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1700

Venda: R$ 5,2880

Variação: +0,88%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,1190

Variação: +0,39%

- Euro

Compra: US$ 1,1368 (às 18h07)

Venda: US$ 1,1371 (às 18h07)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8120

Venda: R$ 5,8130

Variação: +0,62%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9300

Venda: R$ 6,0390

Variação: +0,65%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,01% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.077,0 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,15%


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