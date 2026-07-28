A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,74%
Pontos: 175.334,46
Máxima de +0,87% : 175.555 pontos
Mínima estável: 174.048 pontos
Volume: R$ 19,18 bilhões
Variação em 2026: 8,82%
Variação no mês: 1,92%
Dow Jones: +0,51%
Pontos: 52.210,08
Nasdaq: -0,18%
Pontos: 24.932,08
Ibovespa Futuro: +1,19%
Pontos: 176.800
Máxima (pontos): 176.860
Mínima (pontos): 175.045
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,83
Variação: +1,73%
Petrobras PN
Preço: R$ 40,98
Variação: -2,91%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,68
Variação: +1,08%
Ambev ON
Preço: R$ 15,88
Variação: +1,53%
Petrobras ON
Preço: R$ 46,10
Variação: -3,05%
Vale PNA
Preço: R$ 75,71
Variação: +0,62%
MBRF SA ON
Preço: R$ 15,89
Variação: +7,08%
Vale ON
Preço: R$ 75,71
Variação: +0,62%
Itausa PN
Preço: R$ 13,75
Variação: +2,23%
Global 40
Cotação: 633,747 centavos de dólar
Variação: +0,01%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1117
Venda: R$ 5,1122
Variação: +0,62%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,23
Venda: R$ 5,33
Variação: +1,01%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0998
Venda: R$ 5,1005
Variação: +0,67%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1700
Venda: R$ 5,2880
Variação: +0,88%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,1190
Variação: +0,39%
- Euro
Compra: US$ 1,1368 (às 18h07)
Venda: US$ 1,1371 (às 18h07)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8120
Venda: R$ 5,8130
Variação: +0,62%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9300
Venda: R$ 6,0390
Variação: +0,65%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,01% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.077,0 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,15%