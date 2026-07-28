A fabricante coreana de chips de memória SK Hynix informou que registrou lucro líquido de 93,9226 trilhões de won no segundo trimestre, o que representou um recorde e um salto de 1.242% ante o mesmo período de 2025, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 29, (horário na Coreia do Sul).

A receita do trimestre atingiu 79 trilhões de wons coreanos, ficando bem abaixo da expectativa de 84 trilhões de wons, mas registrando um aumento de 257% em relação ao ano anterior. O desempenho representou também recorde trimestral para a empresa.

As American Depositary Shares da SK Hynix recuavam 3% nas negociações após o fechamento da Bolsa de Nova York perto das 20h38 (de Brasília), após cederem 9% durante o horário regular de negociação.

Na sessão de terça-feira na Coreia do Sul, as ações da SK Hynix recuaram 14,65%.