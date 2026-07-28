A Ford Motors elevou seu guidance para 2026, após registrar um prejuízo líquido de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2026, ante prejuízo de US$ 1,398 bilhão projetado por analistas consultados pela FactSet.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,42, acima do esperado por especialistas do FactSet de US$ 0,36. A empresa automotiva registrou ainda receita de US$ 48,3 bilhões, acima das expectativas do mercado de US$ 47,24 bilhões.

A Ford informou que o prejuízo líquido de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre decorreu em grande parte devido a encargos especiais não recorrentes relacionados à redução em veículos totalmente elétricos (EVs). As despesas de US$ 4,2 bilhões incluíram um custo de US$ 3,6 bilhões associado à reestruturação da joint venture BlueOval SK e US$ 500 milhões devido ao cancelamento de um programa de EV.

O novo guidance da Ford inclui lucro entre US$ 10 bilhões e US$ 11 bilhões no ano, acima do intervalo anterior de US$ 8,5 bilhões a US$ 10,5 bilhões. A empresa também elevou a expectativa de fluxo de caixa livre ajustado para US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões, ante US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões.

Segundo a empresa, a elevação da projeção de lucro foi puxada por uma melhora esperada de US$ 500 milhões no negócio Ford Blue, para um intervalo de US$ 5 bilhões a US$ 5,5 bilhões. A empresa também ajustou o resultado do seu negócio de frotas para US$ 7 bilhões a US$ 7,5 bilhões, acima do limite inferior anterior de US$ 6,5 bilhões.

A Ford também reduziu as perdas esperadas do seu negócio de veículos elétricos Model para cerca de US$ 4 bilhões, ante a projeção anterior de perdas entre US$ 4 bilhões e US$ 4,5 bilhões, e afirmou que também espera resultados ligeiramente melhores na sua unidade financeira.

As ações da empresa subiam 6,7% no after hours em Nova York perto das 17h42 (de Brasília).