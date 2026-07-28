A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 28, alta tarifária média de 7,52% para os consumidores EDP Espírito Santo Distribuição de Energia. Foi votado o processo de Reajuste Tarifário Anual de 2026, com vigência a partir de 7 de agosto deste ano.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 8,65%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, a elevação será de 7,11%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Considerando só o grupo residencial, a alta é de 7,27%.

No balanço de custos, houve pressão com custo de transmissão e aquisição de energia, além de componentes financeiros. A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia (EDP ES) é sediada em Vitória, no Estado do Espírito Santo, e atende aproximadamente 1,82 milhão de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 5,89 bilhões.