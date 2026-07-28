Micron Technology (MUTC34), Aura Minerals (AURA33) e Nvidia (NVDC34) lideraram, em junho, o ranking dos BDRs mais negociados na B3, de acordo com levantamento do DataWise+, solução de dados da operadora da Bolsa. A estreia do mês ficou por conta do recibo da SpaceX (SPCX34), que chegou ao quarto lugar mesmo tendo iniciado as negociações apenas em 12 de junho. Em 13 pregões, o papel movimentou R$ 1,8 bilhão.

Na sequência do top 10 ficaram JBS (JBSS32), Nu Holdings (ROXO34), Inter (INBR32), Amazon (AMZO34), Tesla (TSLA34) e XP (XPBR31). O ranking considera o volume financeiro total negociado na ponta compradora, calculado com base no preço e na quantidade de papéis adquiridos no período.

Segundo a B3, a lista reúne empresas de setores variados, como semicondutores, mineração, alimentos, serviços financeiros, comércio eletrônico, computação em nuvem, veículos elétricos e soluções de energia.

O DataWise+ também ranqueou os BDRs com maior volume no primeiro semestre. De acordo com a B3, o resultado mostra que a diversificação de investimentos inclui companhias com operações ou forte ligação com o mercado latino-americano, dividindo espaço com marcas globais e grandes empresas americanas de tecnologia.

Nas primeiras posições aparecem Aura Minerals (AURA33), JBS (JBSS32) e Inter (INBR32). Nu Holdings (ROXO34) ficou em quarto, e Nvidia (NVDC34) em quinto. A parte final da relação contou ainda com XP (XPBR31), Mercado Livre (MELI34), Tesla (TSLA34), Micron Technology (MUTC34) e Amazon (AMZO34).

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.