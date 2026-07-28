O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta terça-feira, 28, em uma sessão na qual o foco dos investidores é a expectativa pela decisão do Federal Reserve (Fed) de quarta-feira, 29. Apesar da projeção majoritária de uma manutenção de juros, há a percepção de que a autoridade sinalizará novos aumentos de taxas. O tema se sobressaiu às tratativas sobre o conflito no Oriente Médio, que derrubaram os preços do petróleo e por consequência os rendimentos dos Treasuries, o que tende a oferecer impulso às cotações do metal que não rende juros.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em baixa de 0,94%, a US$ 4.038,7 por onça-troy. A prata para setembro caiu 2,03%, a US$ 57,53 por onça-troy.

Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, o mercado precificava, nesta manhã, 70% de chance de manutenção da taxa de juros nos EUA. Independentemente da decisão de quarta, uma aposta do mercado é que não será por consenso. O Bank of America (BofA) e o Citi veem sinais de que dois membros votantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) - Beth Hammack (Fed Cleveland) e Lori Logan (Fed Dallas) - votarão pelo aumento da taxa de juros.

"A visão de manutenção em julho é uma decisão mais apertada do que esperávamos após a inflação suave de junho. O aumento do preço do petróleo elevou os riscos de alta", afirmou economista do BofA Mark Cabana.

"Continuo acreditando que veremos o primeiro aumento sob a gestão do presidente do Fed Kevin Warsh em setembro, quando a liquidez do mercado deverá estar melhor", aponta a analista sênior do Swissquote Ipek Ozkardeskaya.