O lucro líquido da Samsung Electronics disparou 14 vezes no segundo trimestre de 2026, à medida que o desempenho de sua principal divisão de semicondutores, impulsionado pela forte demanda por chips avançados de inteligência artificial (IA), ajudou a empresa de tecnologia a estender sua sequência de resultados recordes.

Os resultados da maior fabricante de chips de memória do mundo ocorrem em um momento em que as preocupações dos investidores voltaram à tona sobre a sustentabilidade do boom de IA, apesar da oferta apertada e dos preços elevados de produtos de memória usados para alimentar a infraestrutura de IA.

A empresa reiterou hoje uma perspectiva otimista para o mercado de chips de memória nos próximos trimestres. Com a forte demanda por semicondutores devendo persistir durante o segundo semestre do ano, a Samsung projetou que os resultados gerais continuariam a melhorar.

O lucro líquido nos três meses encerrados em junho alcançou um recorde de 71,625 trilhões de won, equivalente a US$ 49,64 bilhões, um aumento de quase 1.300% em relação ao ano anterior. O número superou a estimativa consensual de 70,170 trilhões de won compilada pela FactSet.

A receita do trimestre mais do que dobrou, atingindo um recorde de 171,500 trilhões de won, enquanto o lucro operacional disparou 19 vezes para um recorde de 89,492 trilhões de won. Ambas as métricas ficaram, em grande parte, em linha com as estimativas preliminares da empresa.

A divisão de fabricação de chips da Samsung foi o principal motor de crescimento, entregando um lucro operacional recorde de 89,2 trilhões de won. Isso respondeu pela maior parte do lucro operacional total da companhia no trimestre.

Em contrapartida, os negócios de smartphones e eletrodomésticos registraram perdas operacionais modestas, já que os preços mais altos de chips e outros componentes pressionaram a rentabilidade.

Às 21h51 (de Brasília), as ações da empresa subiam 1,2% no pregão de Seul após os resultados.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast