O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repudiou a decisão do governo dos Estados Unidos de prorrogar por um ano a emergência nacional sobre o Brasil. Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), o governo afirma que "é inteiramente descabido caracterizar o Brasil como ameaça aos Estados Unidos" e que a decisão "reitera argumentos infundados e inverídicos de que o Brasil constitui ameaça" aos norte-americanos.

"O governo brasileiro repudia o anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos da prorrogação por mais um ano da declaração de emergência nacional em relação ao Brasil", afirmou.

"A declaração reitera argumentos infundados e inverídicos de que o Brasil constitui 'ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos', em função de alegadas 'violação de direitos de livre expressão de pessoas e empresas dos EUA', 'censura e prisão, por parte do Supremo Tribunal Federal do Brasil, de pessoas exercendo liberdade de expressão', 'violações de direitos humanos' e 'perseguição política a um ex-presidente do Brasil, sua família e seus apoiadores'", completou.

O governo brasileiro disse que, "ao rechaçar a retomada de acusações sem qualquer fundamentação nos fatos e já amplamente rebatidas em encontros de autoridades dos dois países, o Brasil reafirma sua soberania e a independência dos Poderes da União".

Ainda de acordo com a nota divulgada pela Secom, o Judiciário brasileiro "pauta sua atuação pelo fiel cumprimento aos preceitos da Constituição Federal".