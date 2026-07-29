A Microsoft viu suas receitas crescerem 18% no quarto trimestre fiscal, encerrado em 30 de junho, em relação ao mesmo período do ano anterior, ao informar um crescimento robusto em computação em nuvem e aumento no número de assinantes pagos de ferramentas de inteligência artificial (IA).

No trimestre encerrado em junho, a companhia registrou uma receita de US$ 90 bilhões, ante estimativa de US$ 87,6 bilhões por analistas da FactSet. O lucro líquido avançou 31%, chegando a US$ 35,8 bilhões.

A Microsoft informou que sua divisão Intelligent Cloud, que inclui o serviço de computação em nuvem Azure, registrou US$ 39,31 bilhões em receita, alta de 31,6% na comparação anual. O desempenho do Azure também surpreendeu positivamente, com a receita subindo 43% no período, ante alta de 40% no trimestre anterior.

Em comunicado, o CEO Satya Nadella afirmou que a receita do Azure ultrapassou US$ 100 bilhões pela primeira vez e que o Microsoft 365 Copilot atingiu mais de 30 milhões de adesões pagas, sinalizando, segundo ele, a confiança dos clientes na empresa para conduzir suas iniciativas de transformação com IA.

A Microsoft informou que o Microsoft 365 Copilot, assistente de IA, já soma mais de 30 milhões de assinantes pagos. Em julho, esse total era de mais de 20 milhões, segundo a empresa.

Às 17h54 (de Brasília), as ações da Microsoft subiam 3,13% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires.