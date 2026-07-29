A Qualcomm registrou lucro líquido de US$ 2 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2026, queda de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação recuou 23%, para US$ 1,87, abaixo das projeções de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,23. A receita caiu para US$ 9,94 bilhões, em um recuo de 4% com relação ao ano anterior.

"Apesar de um cenário desafiador nos segmentos de memória e de oferta, nossos resultados refletem uma execução sólida de nossa estratégia de crescimento, com receitas situadas no limite superior da nossa projeção", afirmou Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm.

A indústria de semicondutores está passando por um aumento generalizado nos custos de insumos, abrangendo memórias e outros materiais, apontou a empresa. "Estamos adotando medidas concretas para repassar esses custos mais elevados aos preços de nossos produtos e esperamos que tais ações beneficiem nossas margens brutas ao longo do tempo, à medida que as alterações de preços entrarem em vigor gradualmente. Esses fatores refletem-se tanto no desempenho do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 quanto nas projeções para o quarto trimestre", indicou.

Às 17h45 (de Brasília), no after hours de Nova York, as ações da Qualcomm recuavam 3,70%.