A Meta apresentou nesta quarta-feira, 29, um lucro líquido de US$ 15,85 bilhões para o segundo trimestre de 2026, uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação diluída ficou em US$ 6,18, uma queda de 13% em um ano e abaixo dos US$ 7,19 esperados pelos analistas da FactSet.

A receita ficou em US$ 60,8 bilhões, acima dos US$ 47,5 bilhões vistos no segundo trimestre de 2025 e também dos US$ 60,22 bilhões esperados pelos analistas.

A Meta afirmou que gastará entre US$ 130 bilhões e US$ 145 bilhões em despesas de capital em 2026. Essa é uma faixa mais estreita com um ponto médio mais alto do que sua previsão anterior de US$ 125 bilhões a US$ 145 bilhões.

Para o trimestre atual, a Meta disse esperar vendas entre US$ 61 bilhões e US$ 64 bilhões. Os analistas projetam US$ 63,14 bilhões em vendas no terceiro trimestre.

Às 17h40 (de Brasília), as ações da Meta caíam 6,62% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires.