O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teceu elogios ao presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, que comandou a sua segunda reunião decisória do BC americano nesta quarta-feira. No encontro, a decisão foi pela manutenção da taxa de juros nos EUA com um placar dividido, já que 9 dirigentes apoiaram a posição e 3 foram dissidentes.

"Kevin é fantástico, inteligente, mas a decisão é do conselho", disse Trump ao ser perguntado sobre a decisão do BC durante cerimônia de apresentação do projeto de revitalização do Aeroporto Internacional Washington Dulles nesta quarta-feira, 29.

A postura contrasta com a vista em outros momentos em que Trump criticou duramente Jerome Powell, o antecessor de Warsh na presidência do Fed, por decisões de manutenção da taxa de juros americana.