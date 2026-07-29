As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 29, em uma sessão que foi influenciada pela manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed). A decisão era a esperada, mas veio com três votos dissidentes, ampliando as incertezas sobre próximos encontros. O direcional contou ainda com uma nova alta do petróleo impulsionada pelos ataques no Oriente Médio, enquanto a temporada de balanços prossegue. Nesta quarta, Microsoft e Meta divulgam resultados após o fechamento dos mercados com os gastos em inteligência artificial (IA) em foco.

O Dow Jones fechou em baixa de 2,19%, aos 51.594,14 pontos. O S&P 500 caiu 1,52%, aos 7.316,22 pontos. E o Nasdaq teve recuo de 1,74%, encerrando em 24.442,94 pontos.

O BMO notou que a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed contou com o maior número de votos divergentes desde a reunião de setembro de 2016. Destacando que os três dissidentes favoráveis a uma política mais restritiva foram os mesmos que haviam divergido da inclusão de um viés de flexibilização monetária em abril, o BMO pondera que o comitê conta com membros conservadores vocais, mas a maioria alinha-se ao presidente do Fed, Kevin Warsh, para manter as taxas estáveis pelo menos até setembro, quando os formuladores terão acesso aos dados de inflação ao consumidor de julho e agosto.

Warsh afirmou que a decisão ficou dentro do que ele esperava. "Pedi uma 'boa briga de família' e foi o que aconteceu", afirmou. Ele disse que a discussão foi "ativa e robusta" e que, mesmo que a decisão não tenha sido tomada por unanimidade, houve grande consenso de que o Fed tem o poder de garantir preços estáveis. "Mas vou deixar que os dissidentes se expressem por conta própria", afirmou.

Em Wall Street, caso as preocupações com a demanda por IA ganhem força, a Capital Economics acredita que as quedas nas ações de semicondutores se acelerarão e que qualquer impulso compensatório vindo do restante do índice perderá fôlego, resultando em uma forte queda do índice S&P 500 como um todo.

Entre as ações individuais, a Nvidia cedeu 3,6% e a Intel perdeu 5,08%. Os bancos tiveram perdas disseminadas, com o Goldman Sachs e o Citigroup recuando 5,09% e 4,03%, respectivamente.