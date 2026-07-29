O presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, afirmou que a decisão desta quarta-feira, 29, sobre juros sem unanimidade ficou dentro do que ele esperava. "Pedi uma 'boa briga de família' e foi o que aconteceu", afirmou. A manutenção dos juros teve o voto de nove membros, enquanto três membros votaram pela alta das taxas. O mercado previa apenas dois votos dissidentes.

Warsh disse que a discussão desta quarta foi "ativa e robusta" e que, mesmo que a decisão não tenha sido tomada por unanimidade, houve grande consenso de que o Fed tem o poder de garantir preços estáveis. "Mas vou deixar que os dissidentes se expressem por conta própria", afirmou.

Sobre as condições macroeconômicas, Warsh afirmou que o banco central não quer dar a impressão de que está "ansiosamente esperando por dados". Também disse que o que importa é a tendência. "O núcleo do CPI de junho, por exemplo, não influenciou muito a decisão desta quarta. Recebemos alguns dados animadores sobre a inflação, e vamos acompanhar", afirmou.

Warsh disse que o objetivo de não oferecer forward guidance não é deixar o mercado sem referência ou gerar surpresas.

Inflação mais alta

Na entrevista, Kevin Warsh alertou que houve uma impressão equivocada de que o banco central americano seria mais tolerante com inflação alta. "Se a inflação continuar alta, taxas de juros restritivas poderiam ser parte da solução", disse.

Warsh pontuou que o momento é de incerteza por vários motivos, entre eles o choque de oferta de energia. "Estamos analisando até que ponto choques estão ampliando a inflação", disse. "Este é um período em que devemos pensar com cautela." Ele observou que as taxas de juros dos Treasuries estão mais altas hoje do que há 42 dias. Esse aumento decorre de alguns fatores, entre eles o fato de o mercado estar reagindo mais rapidamente, "em tempo real".

O presidente do Federal Reserve afirmou que ainda não começou a pensar no que vai constar no discurso em Jackson Hole no mês de agosto.

Warsh afirmou que os mandatos do banco central americano - de manter a inflação sob controle e o mercado de trabalho saudável - não são conflitantes. "Estamos indo bem no emprego, mas desempenho nos preços está consideravelmente pior."

Sobre a força-tarefa sobre inflação recentemente criada, Warsh disse que entrará em contato daqui a algumas semanas. "A discussão revelou um grande consenso em relação a questões complexas", disse.