O presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, afirmou nesta quarta-feira, 29, que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) continua determinado a garantir estabilidade de preços e evitou fazer previsões durante coletiva de imprensa após decisão de política monetária nesta tarde. Para ele, a inflação continua elevada.

"O Comitê continua resoluto em entregar a estabilidade de preços. E não há uma meta suave ou flexível. Há apenas uma meta, que é inflação em 2%, e não hesitaremos em agir", disse. Ele reforçou que o Fed não irá vacilar com a inflação, mas alertou que o cumprimento da meta não virá em pouco tempo. "Não pode ser resolvida em nove semanas", pontuou, acrescentando que o banco central não entende que um mês de inflação sob controle caracterize que o cumprimento da meta esteja começando a ser entregue.

O presidente do Fed repetiu o que o comunicado desta quarta trouxe e pontuou que a economia tem apresentado "resiliência impressionante". Ele também afirmou que o mercado de trabalho não apresentou grandes alterações desde a última decisão de juros do Fomc e que o desemprego mudou pouco.

Influência nos movimentos do mercado

Warsh defendeu o fim do forward guidance, determinado na reunião do mês passado, e que a redução das orientações futuras pode ter influenciado os movimentos do mercado. "Na minha opinião, mudança de forward guidance é para melhor", disse Warsh, acrescentando que os rendimentos dos Treasuries o estão significativamente mais altos do que estavam em meados de junho. "Os mercados têm reagido em 'tempo real'", afirmou Warsh.

Ele também afirmou que a política monetária afeta a economia não apenas pelo o que a autoridade monetária faz e comunica. Ele disse que os preços nos mercados financeiros são uma das várias formas de expressar os efeitos da política monetária.

"Tenho tentado captar um sinal direto dos mercados, sem filtros. Os mercados estão reagindo aos acontecimentos de forma muito mais direta", disse. Warsh pontuou que interpretar os mercados é uma atividade imperfeita. "Estamos tentando não interferir", disse.

Investimento em IA e crescimento futuro

Durante a entrvista, Kevin Warsh classificou como "notável" o aumento nos investimentos no setor de tecnologia. "O investimento em IA está forte e está preparando o terreno para o crescimento futuro", pontuou.

Warsh pontuou que o mercado de títulos parece indicar que a economia está forte e estável. O comunicado de política monetária divulgado após a reunião desta quarta destaca a solidez da economia americana.

Na entrevista, Warsh afirmou que os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) conversaram bastante sobre os últimos cinco anos de alta inflação e choques recentes.