O petróleo saltou 7% nesta quarta-feira, 29, e interrompeu o ciclo de queda recente, diante da retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio e a possibilidade de rápida escalada do conflito. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que irá atingir o Irã com força em retaliação aos ataques de Teerã ontem à noite e hoje contra forças americanas no Oriente Médio.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 6,56% (US$ 5,20), a US$ 84,46 por barril. O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 7,32% (US$ 6,01), a US$ 88,09 o barril.

O petróleo voltou a subir nesta quarta, revertendo o movimento descendente dos últimos dias, depois que o Irã lançou uma série de mísseis contra forças americanas no Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos se uniram à Arábia Saudita para atacar milícias apoiadas por Teerã no Iraque.

Assessores da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) informaram que estão envolvidos no planejamento de um sistema de pedágio a ser aplicado pelos houthis no estreito de Bab el-Mandeb, segundo a Al Jazeera. Segundo a IRGC, O Irã rejeitou uma proposta de Omã para estabelecer uma gestão conjunta do Estreito de Ormuz, por considerar que o plano "não tem qualquer chance de sucesso" e não atende aos interesses de Teerã.

O presidente Trump afirmou que o país atacará "fortemente" o Irã em resposta às ofensivas contra alvos americanos na Jordânia e disse que os bombardeios serão conduzidos "com força. Apesar da escalada, o líder americano afirmou que permitirá que o Irã "continue negociando", sem dar detalhes.

Para o analista da XS.com, Samer Hash, o prolongamento da guerra aprofunda os danos a instalações petrolíferas importantes, seja nos países do Golfo Pérsico ou no Irã, e podem levar anos para serem reparados. "Isso poderia manter os preços do petróleo relativamente altos por um longo período. Cenários extremos e improváveis podem se tornar realidade à medida que o prazo da guerra se estende", afirma.

Em paralelo, na Ucrânia, autoridades do país afirmaram terem atingido durante a madrugada uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, com o governo de Kiev ampliando a pressão econômica, militar e diplomática sobre Moscou.

O petróleo ainda ganhou força após a divulgação dos estoques semanais dos EUA, que caíram muito abaixo da previsão.

*Com informações da Dow Jones Newswires