O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta quarta-feira, 29, que espera que o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, "faça a coisa certa" em relação à decisão de política monetária da autoridade, que será divulgada na tarde desta quarta. Questionado sobre uma eventual alta de juros, ele indicou que a expectativa é de que o banco central mantenha a independência e que observe os dados. "Nossa confiança em Kevin Warsh não poderia ser maior", reforçou.

Em entrevista à CNBC, o conselheiro disse ainda que os integrantes da administração esperam uma pressão de baixa sobre os preços do país. Segundo ele, quando a inflação é observada para além da energia, há queda em preços, especialmente com relação aos medicamentos.

Questionado sobre a possibilidade, ele respondeu ainda: "não há razão para que a classificação de crédito da dívida dos Estados Unidos seja rebaixada. O orçamento de longo prazo está caminhando na direção certa".