O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 876 milhões em julho até o dia 24, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Banco Central (BC). Em junho, houve entrada líquida de US$ 3,884 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 1,764 bilhão até o último dia 24. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 38,711 bilhões e vendas no total de US$ 40,476 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 888 milhões, com importações de US$ 18,080 bilhões e exportações de US$ 18,968 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,397 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,642 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 12,929 bilhões em outras entradas.

Acumulado do ano

O fluxo cambial está positivo em US$ 16,882 bilhões em 2026 até o dia 24 de julho. O canal financeiro apresenta saída líquida de US$ 17,869 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 34,751 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 397,817 bilhões e vendas de US$ 415,686 bilhões no período.

O canal comercial tem importações de US$ 139,667 bilhões e exportações de US$ 174,417 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 18,712 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 44,098 bilhões em pagamento antecipado e US$ 111,608 bilhões em outras operações.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.