A equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) e as autoridades bolivianas chegaram a um acordo sobre um novo arranjo de Linha de Crédito Ampliada (EFF, em inglês) de cerca de US$ 1,9 bilhão para apoiar o abrangente programa de reformas econômicas do país. O acordo está sujeito à aprovação do conselho executivo do FMI.

O programa de reformas das autoridades, segundo o Fundo, busca restaurar a estabilidade macroeconômica, reconstruir reservas internacionais, reduzir vulnerabilidades fiscais e externas, fortalecer as redes de segurança social e fomentar um crescimento sustentável liderado pelo setor privado.

"O programa apoiado pelo FMI deve ajudar a catalisar financiamento adicional do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de outros parceiros, contribuindo para um pacote de financiamento mais amplo de mais de US$ 5 bilhões durante o período do programa", acrescentou.

A Bolívia enfrentou desafios macroeconômicos significativos nos últimos anos, desencadeados por déficits fiscais persistentes, declínio na produção de hidrocarbonetos, redução das reservas internacionais e alta da inflação.

O programa apoiado pelo FMI tem o propósito de apoiar os esforço de reconstrução da resiliência e ajudar a colocar a economia em um caminho de crescimento sustentável.