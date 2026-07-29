A receita líquida total do segmento de máquinas e implementos agrícolas somou R$ 4,074 bilhões, com crescimento de 8,3% sobre a receita apurada em maio, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entidade que congrega as empresas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos. Os dados já estão dessazonalizados.

Na comparação com junho do ano passado, o segmento amargou queda de 22,3% na receita líquida total. No acumulado do ano até junho, o segmento de máquinas e implementos agrícolas viu sua receita recuar 21,3% na comparação com o mesmo período do ano passado e 12,3% no acumulado de 12 meses encerrados em junho, ante igual período terminado em junho do ano passado.

O mercado externo foi benéfico para o segmento de máquinas e implementos agrícolas. Enquanto as importações do setor cresceram 12,5% em junho sobre maio, as exportações avançaram 20,9%. Na comparação com junho do ano passado, as compras e as vendas ficaram praticamente equilibradas, com os embarques de máquinas e implementos agrícolas crescendo 17,2% e as importações, 17,7%.

No acumulado do ano até junho, as exportações acumularam aumento de 17,5%, enquanto as importações recuaram 4,7%. No acumulado de 12 meses até junho, na comparação com o período de 12 meses encerrados em junho do ano passado, as exportações de máquinas e implementos agrícolas cresceram 14,5%, enquanto as importações registraram ligeiro crescimento de 0,1%.